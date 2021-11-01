Chainalysis Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Chainalysis va da $143,068 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $310,896 per un Pardavimai all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Chainalysis. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $160K
Produkto vadovas
Median $211K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $290K

Administracinis asistentas
$286K
Duomenų mokslininkas
$162K
Žmogiškieji ištekliai
$279K
Marketingas
$178K
Produkto dizaineris
$143K
Atrankos specialistas
$162K
Pardavimai
$311K
Sprendimų architektas
$199K

Duomenų architektas

Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Chainalysis, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

The highest paying role reported at Chainalysis is Pardavimai at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $310,896. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainalysis is $199,000.

