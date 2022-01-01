Bendrovių katalogas
Docker
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Docker Atlyginimai

Docker atlyginimas svyruoja nuo $104,475 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $499,988 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Docker. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $262K
Pardavimų inžinierius
Median $280K
Verslo operacijos
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Klientų aptarnavimas
$104K
Rinkodara
$176K
Produkto dizaineris
$500K
Produkto vadovas
$162K
Pardavimai
$185K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$250K
Sprendimų architektas
$202K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Docker gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $499,988. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Docker yra $193,633.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Docker

Susijusios bendrovės

  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai