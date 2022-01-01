Bendrovių katalogas
Treasure Data
Treasure Data Atlyginimai

Treasure Data atlyginimas svyruoja nuo $75,750 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $225,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Treasure Data. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $195K
Produkto vadovas
Median $225K
Duomenų analitikas
$81.6K

Duomenų mokslininkas
$111K
Rinkodara
$222K
Produkto dizaineris
$145K
Pardavimai
$205K
Pardavimų inžinierius
$102K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$208K
Sprendimų architektas
$121K
Technical Account Manager
$173K
Techninių programų vadovas
$75.7K
DUK

Didžiausią atlyginimą Treasure Data gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $225,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Treasure Data yra $159,293.

