Proofpoint Atlyginimai

Proofpoint atlyginimas svyruoja nuo $72,436 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $543,150 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Proofpoint. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/17/2025

Programinės įrangos inžinierius
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Buhalteris
Median $134K
Duomenų mokslo vadovas
Median $420K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkto vadovas
Median $225K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $394K
Pardavimai
Median $142K
Verslo analitikas
$79.6K
Duomenų mokslininkas
$72.4K
Finansų analitikas
$112K
Žmogiškieji ištekliai
$169K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$265K
Rinkodara
$543K
Produkto dizaineris
$134K
Personalo specialistas
$154K
Kibernetinio saugumo analitikas
$127K
Techninių programų vadovas
$186K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Proofpoint kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Proofpoint ni Rinkodara at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $543,150. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Proofpoint ni $169,150.

