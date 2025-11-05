Bendrovių katalogas
Tiendamia Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Costa Rica Tiendamia įmonėje svyruoja nuo CRC 13.39M iki CRC 19.04M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tiendamia bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CRC 15.17M - CRC 17.27M
Costa Rica
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CRC 13.39MCRC 15.17MCRC 17.27MCRC 19.04M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+CRC 29.25M
Robinhood logo
+CRC 44.88M
Stripe logo
+CRC 10.09M
Datadog logo
+CRC 17.65M
Verily logo
+CRC 11.09M
Kokie yra karjeros lygiai Tiendamia?

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Tiendamia in Costa Rica siekia metinę bendrą kompensaciją CRC 19,042,330. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tiendamia Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Costa Rica yra CRC 13,394,181.

Kiti ištekliai