Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in India paketo suma ThoughtSpot įmonėje yra ₹6.78M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtSpot bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹6.78M
Lygis
Senior
Bazinis
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ThoughtSpot?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ThoughtSpot kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai ThoughtSpot in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹12,123,799. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtSpot Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹7,751,326.

Kiti ištekliai