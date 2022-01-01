Bendrovių katalogas
ThoughtSpot Atlyginimai

ThoughtSpot atlyginimas svyruoja nuo $12,271 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $326,625 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ThoughtSpot. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Programinės įrangos inžinierius
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Rinkodara
Median $148K
Verslo analitikas
$213K

Korporacijos plėtra
$159K
Duomenų mokslininkas
$133K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$49.8K
Produkto dizaineris
$30.9K
Produkto vadovas
$110K
Personalo specialistas
$12.3K
Pardavimai
$327K
Kibernetinio saugumo analitikas
$107K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$152K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ThoughtSpot kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą ThoughtSpot gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $326,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtSpot yra $108,845.

