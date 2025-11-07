Bendrovių katalogas
SOTI
Programinės įrangos inžinierius Lygis

Associate Software Engineer

Lygiai SOTI

Palyginti lygius
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer I
  3. Software Engineer II
    4. Rodyti 3 Daugiau lygių
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
CA$54,515
Bazinis atlyginimas
CA$76,048
Akcijų skyrimas ()
CA$0
Premija
CA$0
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
