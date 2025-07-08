Bendrovių katalogas
BlueDot
BlueDot Atlyginimai

BlueDot atlyginimas svyruoja nuo $64,974 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $112,110 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BlueDot. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
$79.1K
Finansų analitikas
$65K
Produkto dizaineris
$88.3K

Produkto vadovas
$112K
Programinės įrangos inžinierius
$109K
DUK

El puesto con mayor salario reportado en BlueDot es Produkto vadovas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $112,110. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BlueDot es $88,271.

