BlueCat Atlyginimai

BlueCat atlyginimas svyruoja nuo $74,625 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $254,720 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BlueCat. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Produkto dizaineris
$74.6K
Produkto vadovas
$129K
Pardavimai
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programinės įrangos inžinierius
$255K
Didžiausią atlyginimą BlueCat gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $254,720. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BlueCat yra $130,417.

