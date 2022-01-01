Bendrovių katalogas
Shopify
Šopifajas Atlyginimai

Shopify atlyginimas svyruoja nuo $40,655 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $367,054 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Šopifajas. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobiliosios programinės įrangos inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produkto vadovas
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Produkto dizaineris
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX dizaineris

Rinkodara
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L7 $264K
L8 $367K
Klientų aptarnavimas
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Duomenų mokslo vadovas
L7 $221K
L8 $279K
Finansų analitikas
L5 $90.4K
L6 $121K
Verslo analitikas
Median $97.9K
Pardavimų inžinierius
Median $151K
Verslo operacijos
Median $350K
Rinkodaros operacijos
Median $102K
Personalo specialistas
Median $130K
Sprendimų architektas
Median $105K

Duomenų architektas

Debesų saugumo architektas

Verslo operacijų vadovas
Median $106K
Žmogiškieji ištekliai
Median $90K
Pardavimai
Median $87.4K
Techninių programų vadovas
Median $276K
Techninis rašytojas
Median $66.7K
Verslo plėtra
Median $326K
Produkto dizaino vadovas
Median $315K
Programų vadovas
Median $150K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $109K
Buhalteris
$89.6K
Administracijos asistentas
$41K
Štabo vadovas
$109K
Reklamos tekstų rašytojas
$52.6K
Duomenų analitikas
$164K
Grafikos dizaineris
$149K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$104K
Valdymo konsultantas
$241K
Projektų vadovas
$69.6K
UX tyrinėtojas
Median $100K
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Shopify kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

Shopify kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (100.00% kas metus)

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Shopify kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Shopify gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the L8 level su metine bendra kompensacija $367,054. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Shopify yra $115,356.

Kiti ištekliai