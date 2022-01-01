Bendrovių katalogas
Sinopsisas Atlyginimai

Synopsys atlyginimas svyruoja nuo $21,220 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $413,667 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Sinopsisas. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Techninės įrangos inžinierius
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC inžinierius

SoC inžinierius

FPGA inžinierius

Programinės įrangos inžinierius
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Produkto vadovas
69 $284K
100 $343K

Kibernetinio saugumo analitikas
Median $121K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
69 $317K
100 $414K
Sprendimų architektas
Median $310K

Duomenų architektas

Debesų saugumo architektas

Techninių programų vadovas
Median $45.5K
Elektros inžinierius
Median $326K
Produkto dizaineris
Median $145K
Produkto dizaino vadovas
Median $330K
Duomenų mokslininkas
Median $154K
Pardavimai
Median $331K
Programų vadovas
Median $357K
Verslo analitikas
$140K
Klientų aptarnavimas
$87.1K
Klientų sėkmė
$90.5K
Duomenų analitikas
$45.2K
Duomenų mokslo vadovas
$159K
Finansų analitikas
$151K
Žmogiškieji ištekliai
$270K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$34.6K
Valdymo konsultantas
$257K
Rinkodara
$175K
Mechanikos inžinierius
$39.9K
Projektų vadovas
$146K
Pardavimų inžinierius
$120K
Techninis rašytojas
$21.2K
UX tyrinėtojas
$193K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Synopsys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

DUK

Najbolje plaćena pozicija u Synopsys je Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the 100 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $413,667.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Synopsys je $166,156.

