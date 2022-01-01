Bendrovių katalogas
Guidewire Software
Guidewire Software Atlyginimai

Guidewire Software atlyginimas svyruoja nuo $16,768 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $371,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Guidewire Software. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/19/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $256K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Sprendimų architektas
Median $230K

Data Architect

Personalo specialistas
Median $122K
Pardavimai
Median $313K
Techninių programų vadovas
Median $204K
Buhalteris
$263K
Duomenų analitikas
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Rinkodara
$231K
Žmonių operacijos
$277K
Produkto dizaineris
$193K
Produkto vadovas
$137K
Programų vadovas
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

24%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Guidewire Software kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 24% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.00% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Guidewire Software gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $371,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Guidewire Software yra $218,891.

