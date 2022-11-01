Bendrovių katalogas
SEI Investments
SEI Investments Atlyginimai

SEI Investments atlyginimas svyruoja nuo $24,556 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $155,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų SEI Investments. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Verslo analitikas
Median $100K
Produkto vadovas
Median $155K
Programinės įrangos inžinierius
Median $24.6K

Buhalteris
$74.6K
Administracijos asistentas
$42.9K
Verslo operacijos
$49.2K
Finansų analitikas
$50K
DUK

Didžiausią atlyginimą SEI Investments gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $155,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SEI Investments yra $49,980.

