SEI Investments
SEI Investments Administracijos asistentas Atlyginimai

Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in Ireland SEI Investments įmonėje svyruoja nuo €31.8K iki €43.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SEI Investments bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€34K - €41.1K
Ireland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€31.8K€34K€41.1K€43.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai SEI Investments?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai SEI Investments in Ireland siekia metinę bendrą kompensaciją €43,377. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SEI Investments Administracijos asistentas pozicijai in Ireland yra €31,785.

