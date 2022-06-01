Bendrovių katalogas
RELEX Solutions
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

RELEX Solutions Atlyginimai

RELEX Solutions atlyginimas svyruoja nuo $54,378 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $195,840 Pardavimų inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų RELEX Solutions. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $72.6K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Verslo operacijų vadovas
$142K
Klientų aptarnavimas
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Duomenų analitikas
$54.4K
Produkto dizaino vadovas
$83.8K
Produkto vadovas
$99.4K
Projektų vadovas
$120K
Pardavimai
$158K
Pardavimų inžinierius
$196K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$83.3K
Sprendimų architektas
$116K
Techninių programų vadovas
$69.9K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą RELEX Solutions gauna Pardavimų inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $195,840. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija RELEX Solutions yra $107,890.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų RELEX Solutions

Susijusios bendrovės

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai