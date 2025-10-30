Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Sweden RELEX Solutions įmonėje svyruoja nuo SEK 571K iki SEK 795K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą RELEX Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
