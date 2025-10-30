Bendrovių katalogas
RELEX Solutions
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninių programų vadovas

  • Visi Techninių programų vadovas atlyginimai

RELEX Solutions Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Sweden RELEX Solutions įmonėje svyruoja nuo SEK 571K iki SEK 795K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą RELEX Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SEK 612K - SEK 721K
Sweden
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SEK 571KSEK 612KSEK 721KSEK 795K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Techninių programų vadovas pateikimų įmonėje RELEX Solutions kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+SEK 553K
Robinhood logo
+SEK 848K
Stripe logo
+SEK 191K
Datadog logo
+SEK 334K
Verily logo
+SEK 210K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai RELEX Solutions?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninių programų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai RELEX Solutions in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 795,385. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija RELEX Solutions Techninių programų vadovas pozicijai in Sweden yra SEK 571,045.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų RELEX Solutions

Susijusios bendrovės

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai