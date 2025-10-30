Bendrovių katalogas
RELEX Solutions
RELEX Solutions Klientų aptarnavimas Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in Germany RELEX Solutions įmonėje svyruoja nuo €94.2K iki €134K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą RELEX Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€107K - €127K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€94.2K€107K€127K€134K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai RELEX Solutions?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai RELEX Solutions in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €133,799. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija RELEX Solutions Klientų aptarnavimas pozicijai in Germany yra €94,241.

