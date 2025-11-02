Bendrovių katalogas
Prima Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United Kingdom Prima įmonėje svyruoja nuo £106K iki £145K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Prima bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£114K - £137K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£106K£114K£137K£145K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Prima?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Prima in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £144,798. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Prima Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United Kingdom yra £106,102.

