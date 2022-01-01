Bendrovių katalogas
Pluralsight
Pluralsight Atlyginimai

Pluralsight atlyginimas svyruoja nuo $62,559 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinerijos vadovas žemiausiame taške iki $425,850 Klientų sėkmė aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Pluralsight. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/28/2025

Programinės įrangos inžinierius
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Duomenų mokslininkas
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Verslo analitikas
Median $86K
Klientų sėkmė
$426K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$80K
Rinkodaros operacijos
$102K
Produkto dizaino vadovas
$241K
Projektų vadovas
$87.1K
Pardavimai
Median $125K
Pardavimų inžinierius
$136K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$62.6K
Sprendimų architektas
$136K
Techninių programų vadovas
$116K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pluralsight kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Pluralsight gauna Klientų sėkmė at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $425,850. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pluralsight yra $135,675.

Kiti ištekliai

