VTS Atlyginimai

VTS atlyginimas svyruoja nuo $88,200 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $850,944 Personalo specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų VTS. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $115K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $155K
Produkto dizaineris
Median $92K

Produkto vadovas
Median $116K
Verslo analitikas
$88.2K
Klientų aptarnavimas
$118K
Klientų sėkmė
$179K
Duomenų mokslininkas
$161K
Techninės įrangos inžinierius
$107K
Projektų vadovas
$114K
Personalo specialistas
$851K
Pardavimai
$189K
Pardavimų inžinierius
$161K
Kibernetinio saugumo analitikas
$116K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

VTS kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą VTS gauna Personalo specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $850,944. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija VTS yra $116,920.

Kiti ištekliai