Pandora Group
Pandora Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Denmark Pandora Group įmonėje svyruoja nuo DKK 654K iki DKK 911K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Pandora Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

DKK 701K - DKK 825K
Denmark
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
DKK 654KDKK 701KDKK 825KDKK 911K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Pandora Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Pandora Group in Denmark siekia metinę bendrą kompensaciją DKK 910,776. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pandora Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Denmark yra DKK 653,890.

