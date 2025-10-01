Bendrovių katalogas
Magna International
Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Canada paketo suma Magna International įmonėje yra CA$124K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Magna International bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$124K
Lygis
L1
Bazinis
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$13.4K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Magna International?

CA$226K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at Magna International in Canada sits at a yearly total compensation of CA$144,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Programinės įrangos inžinierius role in Canada is CA$110,416.

