Ingram Micro Pardavimų inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Pardavimų inžinierius bendra kompensacija in Colombia Ingram Micro įmonėje svyruoja nuo COP 70.83M iki COP 96.67M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ingram Micro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

COP 75.83M - COP 91.67M
Colombia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
COP 70.83MCOP 75.83MCOP 91.67MCOP 96.67M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Ingram Micro?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimų inžinierius pozicijai Ingram Micro in Colombia siekia metinę bendrą kompensaciją COP 96,667,594. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ingram Micro Pardavimų inžinierius pozicijai in Colombia yra COP 70,834,013.

