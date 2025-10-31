Vidutinė Pardavimų inžinierius bendra kompensacija in Colombia Ingram Micro įmonėje svyruoja nuo COP 70.83M iki COP 96.67M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ingram Micro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
