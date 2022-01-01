Bendrovių katalogas
Domo
Domo Atlyginimai

Domo atlyginimas svyruoja nuo $22,928 bendros metinės kompensacijos Grafikos dizaineris žemiausiame taške iki $183,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Domo. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $155K
Produkto dizaineris
Median $115K

UX dizaineris

Produkto vadovas
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Rinkodara
Median $183K
Administracijos asistentas
$44.8K
Duomenų mokslininkas
$125K
Grafikos dizaineris
$22.9K
Personalo specialistas
$141K
Pardavimai
$163K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$159K
Techninių programų vadovas
$77.4K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Domo kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Domo gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $183,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Domo yra $140,700.

