Bendrovių katalogas
Grainger
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Grainger Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Grainger įmonėje svyruoja nuo $264K per year Senior Software Engineering Manager lygiui iki $340K per year Director lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $230K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grainger bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Grainger?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Grainger in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $340,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Grainger Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $263,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Grainger

Susijusios bendrovės

  • HPE
  • Synopsys
  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Cadence Design Systems
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai