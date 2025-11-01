Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Grainger įmonėje svyruoja nuo $264K per year Senior Software Engineering Manager lygiui iki $340K per year Director lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $230K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Grainger bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
