Produkto vadovas kompensacija in United States F5 Networks įmonėje svyruoja nuo $192K per year Product Manager 3 lygiui iki $339K per year Director Product Management lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $228K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą F5 Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
F5 Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
