Citrix
Citrix Atlyginimai

Citrix atlyginimas svyruoja nuo $25,125 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $224,420 Produkto dizaino vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Citrix. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Produkto vadovas
Median $220K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Rinkodara
Median $182K
Sprendimų architektas
Median $123K

Cloud Architect

Verslo analitikas
$121K
Klientų aptarnavimas
$25.1K
Klientų sėkmė
$63.6K
Duomenų analitikas
$25.3K
Duomenų mokslo vadovas
$94.4K
Duomenų mokslininkas
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Valdymo konsultantas
$189K
Rinkodaros operacijos
$111K
Produkto dizaineris
$180K
Produkto dizaino vadovas
$224K
Programų vadovas
$148K
Pardavimų inžinierius
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Techninių programų vadovas
$79.2K
Techninis rašytojas
$28.2K
Teisių įgijimo grafikas

33.33%

METAI 1

33.33%

METAI 2

33.33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Citrix kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.33% kas metus)

  • 33.33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.33% kas metus)

  • 33.33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.33% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Citrix gauna Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $224,420. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Citrix yra $102,458.

