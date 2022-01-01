Bendrovių katalogas
Citrix
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Citrix, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Svetainė
    1989
    Įkūrimo metai
    11,000
    Darbuotojų skaičius
    $1B-$10B
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Citrix

    Susijusios bendrovės

    • F5 Networks
    • Fortinet
    • Zscaler
    • A10 Networks
    • Harmonic
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai