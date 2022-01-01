Bendrovių katalogas
Extreme Networks
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Extreme Networks Atlyginimai

Extreme Networks atlyginimas svyruoja nuo $97,013 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $243,775 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Extreme Networks. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
P3 $104K
P4 $104K
Klientų aptarnavimas
$97K
Techninės įrangos inžinierius
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Rinkodara
$166K
Produkto dizaineris
$211K
Produkto vadovas
$133K
Programų vadovas
$176K
Pardavimai
$244K
Pardavimų inžinierius
$192K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $195K
Techninių programų vadovas
$147K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Extreme Networks gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $243,775. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Extreme Networks yra $156,225.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Extreme Networks

Susijusios bendrovės

  • MobileIron
  • Infinera
  • Equinix
  • Akamai
  • Cisco
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai