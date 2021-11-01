Peržiūrėti individualius duomenis
Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.
Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau →
Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.
Rekomenduojami darbai
Susijusios bendrovės
Kiti ištekliai