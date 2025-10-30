Duomenų mokslininkas kompensacija in United States American Airlines įmonėje svyruoja nuo $100K per year L3 lygiui iki $127K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $120K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą American Airlines bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
