Dženerał Motors Atlyginimai

General Motors atlyginimas svyruoja nuo $44,446 bendros metinės kompensacijos Valdymo konsultantas žemiausiame taške iki $277,400 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Dženerał Motors. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobiliosios programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Sistemų inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Duomenų mokslininkas
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Techninės įrangos inžinierius
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Įterptųjų sistemų aparatūros inžinierius

Mechanikos inžinierius
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Gamybos inžinierius

CAE inžinierius

Produkto vadovas
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produkto dizaineris
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX dizaineris

Sprendimų architektas
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Duomenų architektas

Debesijos architektas

Debesų saugumo architektas

Verslo analitikas
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Techninių programų vadovas
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektų vadovas
L6 $114K
L7 $143K
Programų vadovas
L6 $128K
L7 $160K
Finansų analitikas
L5 $98.9K
L6 $110K
Automatikos inžinierius
L5 $94K
L6 $115K
Rinkodara
Median $120K
Personalo specialistas
Median $200K
Verslo plėtra
Median $148K
Duomenų analitikas
Median $123K
Buhalteris
Median $100K

Techninis buhalteris

Kibernetinio saugumo analitikas
Median $100K
Duomenų mokslo vadovas
Median $200K
Grafikos dizaineris
Median $135K
Žmogiškieji ištekliai
Median $102K
Pardavimai
Median $100K
Administracijos asistentas
$60.5K
Verslo operacijų vadovas
$225K
Korporacijų plėtra
$86.2K
Klientų aptarnavimas
$135K
Elektros inžinierius
$137K
Teisiniai reikalai
$116K
Valdymo konsultantas
$44.4K
Rinkodaros operacijos
$89.6K
Medžiagotyros inžinierius
$213K
Optikos inžinierius
$198K
UX tyrinėtojas
$149K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

General Motors kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą General Motors gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the L9 level su metine bendra kompensacija $277,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija General Motors yra $130,446.

Kiti ištekliai