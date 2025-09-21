Bendrovių katalogas
Allied Universal
Allied Universal Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United Arab Emirates Allied Universal įmonėje svyruoja nuo AED 136K iki AED 190K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Allied Universal bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Allied Universal in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 190,444. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Allied Universal Projektų vadovas pozicijai in United Arab Emirates yra AED 136,031.

