Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United Arab Emirates Allied Universal įmonėje svyruoja nuo AED 136K iki AED 190K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Allied Universal bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!