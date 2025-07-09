Directory delle Aziende
Accor
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Accor Stipendi

L'intervallo di stipendi di Accor va da $29,383 in compensazione totale all'anno per un Kopijų rašytojas all'estremità inferiore a $72,648 per un Kibernetinio saugumo analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Accor. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Administracinis asistentas
$29.8K
Kopijų rašytojas
$29.4K
Projektų vadovas
$69K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Kibernetinio saugumo analitikas
$72.6K
Programų inžinierius
$69.6K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Accor è Kibernetinio saugumo analitikas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $72,648. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Accor è di $69,021.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Accor

Aziende correlate

  • Google
  • Netflix
  • Roblox
  • Lyft
  • DoorDash
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse