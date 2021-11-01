Directory Aziendale
Travelers
Travelers Stipendi

Lo stipendio di Travelers varia da $51,299 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $281,585 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Travelers. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Ingegnere del Software
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Data Scientist
Median $135K
Attuario
Median $143K

Manager di Prodotto
Median $163K
Manager di Progetto
Median $155K
Sottoscrittore
Median $121K
Vendite
Median $132K
Designer di Prodotto
Median $96K
Contabile
$86.6K
Analista di Business
$86.9K
Servizio Clienti
$84K
Operazioni Servizio Clienti
$64.3K
Analista di Dati
$95.5K
Manager di Data Science
$179K
Analista Finanziario
$51.3K
Ingegnere Geologo
$79.6K
Graphic Designer
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manager di Ingegneria del Software
$282K
Architetto di Soluzioni
$261K

Data Architect

Manager di Programma Tecnico
$129K
Venture Capitalist
$98.5K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Travelers è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $281,585. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Travelers è $129,350.

