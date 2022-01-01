Directory Aziendale
CoStar Group
CoStar Group Stipendi

Lo stipendio di CoStar Group varia da $60,000 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $241,200 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di CoStar Group. Ultimo aggiornamento: 10/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere DevOps

Data Scientist
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Designer di Prodotto
Median $105K

UX Designer

Manager di Prodotto
Median $130K
Servizio Clienti
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analista di Business
$197K
Sviluppo Business
$134K
Analista di Dati
$144K
Analista Finanziario
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operazioni di Marketing
$61.6K
Vendite
$149K
Manager di Ingegneria del Software
Median $230K
Manager di Programma Tecnico
$241K
Venture Capitalist
$114K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In CoStar Group, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Altre Risorse