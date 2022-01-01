2U Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di 2U va da $64,631 in compensazione totale all'anno per un Project Manager all'estremità inferiore a $295,764 per un Analista Finanziario all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 2U. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Affidabilità del Sito

Product Manager
Median $133K
Analista di Business
$123K

Analista di Dati
$86.1K
Data Scientist
$199K
Analista Finanziario
$296K
Risorse Umane
$127K
Marketing
$150K
Operazioni di Marketing
$103K
Designer di Prodotto
$80.9K
Responsabile Programmi
$92.2K
Project Manager
$64.6K
Analista di Cybersicurezza
$144K
Responsabile Ingegneria Software
$224K
Ricercatore UX
$216K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w 2U wynosi $130,066.

