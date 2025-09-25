Directory Aziendale
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Colombia presso Lean Staffing Solutions varia da COP 140.93M a COP 192.94M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Lean Staffing Solutions. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Range Comune
Range Possibile
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Range Comune
Range Possibile

COP 639.15M

Quali sono i livelli di carriera presso Lean Staffing Solutions?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Lean Staffing Solutions in Colombia raggiunge una retribuzione totale annua di COP 192,944,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Lean Staffing Solutions per il ruolo Ingegnere del Software in Colombia è COP 140,933,228.

