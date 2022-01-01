Snap Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Snap varia da $61,215 in retribuzione totale all'anno per un Trust and Safety in Australia nella fascia bassa fino a $1,472,985 per un Manager di Ingegneria del Software in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Snap. Ultimo aggiornamento: 9/6/2025

$160K

Ingegnere del Software
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Software di Sicurezza

Ingegnere Software Virtual Reality

Ricercatore Scientifico

Data Scientist
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Manager di Prodotto
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Manager di Ingegneria del Software
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Manager di Programma Tecnico
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Vendite
Median $235K

Account Executive

Account Manager

Designer di Prodotto
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Designer

Recruiter
L3 $146K
L4 $162K

Recruiter Tecnico

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Manager Marketing di Prodotto

Manager di Programma
Median $260K
Contabile
Median $150K

Contabile Tecnico

Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $165K
Ingegnere Meccanico
Median $352K
Analista di Business
$90.5K
Sviluppo Business
$304K
Operazioni Servizio Clienti
$79.9K
Analista di Dati
$144K
Manager di Data Science
$302K
Analista Finanziario
$234K
Ingegnere Hardware
$144K
Legale
$120K
Consulente di Management
$377K
Operazioni di Marketing
$176K
Ingegnere Ottico
$527K
Manager Partnership
$643K
Manager di Design di Prodotto
$570K
Manager di Progetto
$98K
Analista di Cybersecurity
$159K
Trust and Safety
$61.2K
Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (8.33% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (2.77% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANNO 1

33%

ANNO 2

13%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 54% matura nel 1st-ANNO (4.50% mensile)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (2.75% mensile)

  • 13% matura nel 3rd-ANNO (1.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

FAQ

Snap에서 보고된 최고 급여 직무는 Manager di Ingegneria del Software at the L8 level이며 연간 총 보상은 $1,472,985입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Snap에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $302,575입니다.

