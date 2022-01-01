Airbnb Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Airbnb varia da $33,473 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $836,108 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Airbnb. Ultimo aggiornamento: 9/4/2025

Ingegnere del Software
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Ingegnere Android

Ingegnere Software Mobile

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Data Scientist
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Manager di Prodotto
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Designer di Prodotto
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Designer

Manager di Ingegneria del Software
M1 $602K
M2 $765K
Recruiter
G8 $189K
G9 $209K

Recruiter Tecnico

Manager di Programma Tecnico
L5 $349K
L6 $499K
Analista Finanziario
Median $301K
Manager di Progetto
Median $200K
Marketing
Median $300K
Manager di Programma
Median $330K
Analista di Business
Median $33.5K
Analista di Dati
Median $157K
Legale
Median $275K

Consulente Legale

Vendite
Median $100K
Manager di Data Science
Median $620K
Assistente Amministrativo
Median $155K
Sviluppo Business
Median $130K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $230K
UX Researcher
Median $340K
Contabile
$190K

Contabile Tecnico

Operazioni di Business
$349K
Manager di Operazioni di Business
$267K
Copywriter
$246K
Risorse Umane
$126K
Operazioni di Marketing
$367K
Ingegnere Meccanico
$295K
People Operations
$402K
Manager di Design di Prodotto
$348K
Operazioni Revenue
$266K
Ingegnere di Vendita
$71.5K
Analista di Cybersecurity
$117K
Calendario di Maturazione

35%

ANNO 1

30%

ANNO 2

20%

ANNO 3

15%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Airbnb, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 35% matura nel 1st-ANNO (8.75% trimestrale)

  • 30% matura nel 2nd-ANNO (7.50% trimestrale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (5.00% trimestrale)

  • 15% matura nel 4th-ANNO (3.75% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Airbnb, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Airbnb, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Airbnb è Ingegnere del Software at the G11 level con una retribuzione totale annua di $836,108. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Airbnb è $301,000.

Altre Risorse