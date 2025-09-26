Directory Aziendale
GovTech
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

GovTech Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Singapore mediano presso GovTech ammonta a SGD 132K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di GovTech. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
GovTech
Data Scientist
Singapore, SG, Singapore
Totale annuo
SGD 132K
Livello
L2
Base
SGD 132K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso GovTech?

SGD 211K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di SGD 39.5K+ (a volte SGD 395K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Data Scientist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in GovTech in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 147,301. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GovTech per il ruolo Data Scientist in Singapore è SGD 123,336.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per GovTech

Aziende Correlate

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse