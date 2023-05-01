GovTech Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di GovTech varia da $8,514 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $163,213 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di GovTech. Ultimo aggiornamento: 9/8/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $95.1K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ingegnere DevOps

Manager di Prodotto
Median $105K
Data Scientist
Median $100K

Designer di Prodotto
Median $73.2K

UX Designer

Analista di Business
Median $76.9K
Manager di Progetto
Median $110K
Manager di Ingegneria del Software
Median $163K
Analista di Dati
$8.5K
Risorse Umane
$82.1K
Manager di Programma
$117K
Analista di Cybersecurity
$69.6K
Architetto di Soluzioni
$103K

Data Architect

Manager di Programma Tecnico
$74.6K
FAQ

A função com maior remuneração relatada na GovTech é Manager di Ingegneria del Software com uma remuneração total anual de $163,213. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GovTech é $95,115.

