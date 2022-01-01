Directory Aziendale
Coinbase
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Coinbase Stipendi

Lo stipendio di Coinbase varia da $69,345 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $1,186,000 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Coinbase. Ultimo aggiornamento: 9/5/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Crypto

Manager di Prodotto
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Designer di Prodotto
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaction Designer

UX Designer

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data Scientist
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Manager di Programma Tecnico
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Manager di Ingegneria del Software
M6 $560K
M7 $772K
Analista di Cybersecurity
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Risorse Umane
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Manager Marketing di Prodotto

Manager di Programma
IC4 $163K
IC5 $193K
Manager di Progetto
IC5 $213K
IC6 $346K
Analista Finanziario
Median $214K
Analista di Dati
Median $175K
Sviluppo Business
Median $477K
Legale
Median $526K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $240K
Manager di Data Science
Median $380K
Assistente Amministrativo
$143K
Operazioni di Business
$200K
Analista di Business
$263K
Servizio Clienti
$69.3K
Operazioni Servizio Clienti
$135K
Customer Success
$352K
Consulente di Management
$335K
Operazioni di Marketing
$550K
Recruiter
$228K
Vendite
$213K
Architetto di Soluzioni
$219K

Data Architect

Cloud Security Architect

UX Researcher
Median $262K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In Coinbase, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Coinbase, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Coinbase è Ingegnere del Software at the IC8 level con una retribuzione totale annua di $1,186,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Coinbase è $268,745.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Coinbase

Aziende Correlate

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse