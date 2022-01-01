Directory Aziendale
Zillow
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Zillow Stipendi

Lo stipendio di Zillow varia da $69,000 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $493,852 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Zillow. Ultimo aggiornamento: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Data Scientist
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Manager di Prodotto
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manager di Ingegneria del Software
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Designer di Prodotto
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Designer UX

Manager di Programma Tecnico
P4 $268K
P5 $261K
Analista di Business
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analista Business Intelligence

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Manager di Programma
Median $145K
Vendite
P3 $133K
P4 $165K
Analista Finanziario
Median $120K
Manager delle Operazioni di Business
Median $160K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $147K
Recruiter
Median $160K
Ricercatore UX
Median $155K
Analista di Dati
Median $118K
Manager di Data Science
Median $320K
Legale
Median $160K
Contabile
Median $69K

Contabile Tecnico

Assistente Amministrativo
$103K
Operazioni di Business
$113K
Sviluppo Business
$132K
Servizio Clienti
$83.3K
Risorse Umane
$210K
Operazioni Marketing
$192K
Project Manager
$140K
Operazioni Revenue
$121K
Analista di Cybersecurity
$307K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zillow, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zillow, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zillow, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Zillow è Ingegnere del Software at the P6 level con una retribuzione totale annua di $493,852. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zillow è $174,938.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Zillow

Aziende Correlate

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse