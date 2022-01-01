Dropbox Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Dropbox varia da $85,576 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $884,238 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Dropbox. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Sicurezza

Designer di Prodotto
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interaction Designer

UX Designer

Manager di Prodotto
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Manager di Ingegneria del Software
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Data Scientist
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Manager di Programma Tecnico
IC3 $253K
IC4 $314K
Recruiter
IC3 $154K
IC4 $212K
UX Researcher
Median $240K
Manager di Design di Prodotto
Median $426K
Manager di Programma
Median $157K
Vendite
Median $180K
Architetto di Soluzioni
Median $171K

Data Architect

Architetto Sicurezza Cloud

Assistente Amministrativo
$104K
Operazioni di Business
$191K
Manager di Operazioni di Business
$151K
Analista di Business
$198K
Sviluppo Business
$428K
Chief of Staff
$111K
Sviluppo Aziendale
$134K
Servizio Clienti
$85.6K
Analista di Dati
$197K
Manager di Data Science
$667K
Analista Finanziario
$96.5K
Graphic Designer
$222K
Ingegnere Hardware
$308K
Risorse Umane
$343K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$145K
Legale
$196K
Operazioni di Marketing
$180K
Manager Partnership
$98.6K
Ingegnere di Vendita
$365K
Analista di Cybersecurity
$319K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Dropbox, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Dropbox è Manager di Ingegneria del Software at the M6 level con una retribuzione totale annua di $884,238. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dropbox è $242,822.

Altre Risorse