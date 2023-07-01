Directory Aziendale
Collaborative Robotics
Collaborative Robotics Stipendi

Lo stipendio di Collaborative Robotics varia da $140,700 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $190,950 per un Manager di Programma nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Collaborative Robotics. Ultimo aggiornamento: 10/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $170K
Operazioni Servizio Clienti
$141K
Manager di Programma
$191K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Collaborative Robotics è Manager di Programma at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $190,950. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Collaborative Robotics è $170,000.

