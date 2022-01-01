Fyrirtækjaskrá
Roblox
Roblox Laun

Launasvið Roblox eru frá $19,386 í heildarbótum á ári fyrir Grafískur hönnuður í neðri enda til $1,200,556 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Roblox. Síðast uppfært: 8/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Vélanámsverkfræðingur

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Netverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur (QA)

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Áreiðanleikasérfræðingur

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Ráðningarfulltrúi
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Tæknilegur starfsmannaleitaraðili

Vöruhönnuður
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX hönnuður

Gagnavísindamaður
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Fjármálagreinir
Median $185K
Markaðsmál
Median $260K
Skrifstofustarfsmaður
$141K
Viðskiptagreinir
$161K
Gagnavísindastjóri
$564K
Grafískur hönnuður
$19.4K
Mannauðsmál
$281K
Upplýsingatæknifræðingur
$275K
Vöruhönnunarstjóri
$467K
Verkefnastjóri
$296K
Netöryggissérfræðingur
$318K
Tæknileg verkefnastjóri
$274K
Tæknilegur höfundur
$191K
Traust og öryggi
$228K
Áhættufjárfestir
$653K
Úthlutunaráætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Roblox eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:

  • 33% er hlotið í 1st-ÁR (8.25% fjórðungslega)

  • 33% er hlotið í 2nd-ÁR (8.25% fjórðungslega)

  • 33% er hlotið í 3rd-ÁR (8.25% fjórðungslega)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Roblox eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Önnur úrræði