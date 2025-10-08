Roblox Notendaupplifunarhönnuður Laun

Notendaupplifunarhönnuður kjör in United States hjá Roblox eru á bilinu $189K á year fyrir IC1 til $470K á year fyrir IC6. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $350K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Roblox. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
45%
ÁR 1
35%
ÁR 2
20%
ÁR 3
Hjá Roblox eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
45% ávinst á 1st-ÁR (11.25% ársfjórðungslega)
35% ávinst á 2nd-ÁR (8.75% ársfjórðungslega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Roblox eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Roblox eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.