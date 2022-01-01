Fyrirtækjaskrá
Dropbox
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Dropbox Laun

Laun hjá Dropbox eru á bilinu $85,576 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $884,238 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Dropbox. Síðast uppfært: 9/10/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Vöruhönnuður
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Samskiptahönnuður

Notendaupplifunarhönnuður

Vörustjóri
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Gagnafræðingur
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Markaðsmál
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Tækniforritstjóri
IC3 $253K
IC4 $314K
Ráðningaraðili
IC3 $154K
IC4 $212K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $240K
Vöruhönnunarstjóri
Median $426K
Forritstjóri
Median $157K
Sala
Median $180K
Lausnaarkitekt
Median $171K

Gagnarkitekt

Skýjaöryggishönnuður

Skrifstofuaðstoðarmaður
$104K
Viðskiptarekstur
$191K
Viðskiptarekstrarstjóri
$151K
Viðskiptasérfræðingur
$198K
Viðskiptaþróun
$428K
Starfsmannastjóri
$111K
Fyrirtækjaþróun
$134K
Þjónustuver
$85.6K
Gagnasérfræðingur
$197K
Gagnafræðistjóri
$667K
Fjármálasérfræðingur
$96.5K
Grafískur hönnuður
$222K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$308K
Mannauður
$343K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$145K
Lögfræði
$196K
Markaðsrekstur
$180K
Samstarfsaðilastjóri
$98.6K
Söluverkfræðingur
$365K
Netöryggissérfræðingur
$319K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Dropbox eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Dropbox er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the M6 level með árlegar heildarbætur upp á $884,238. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dropbox er $242,822.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Dropbox

Tengd fyrirtæki

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði